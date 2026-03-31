VIDEO / Švedska lijepim golom povela protiv Poljske

FIFA World Cup 31. ožu 202621:09 0 komentara

Švedska i Poljska su u 20 sati i 45 minuta započeli borbu za plasman na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Bolje je utakmicu otvorila domaća ekipa koja je u 20. minuti povela nakon lijepe akcije. Yasin Ayari uposlio je petom Anthonyja Elangu, a napadač Newcastlea sjajno je pogodio za 1:0 Šveđana.

