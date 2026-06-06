VIDEO / Suparnik BiH na Svjetskom prvenstvu neočekivano remizirao s Australijom

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Nakon uvjerljive pobjede od 4:1 protiv Jordana, Švicarska je s velikim samopouzdanjem ušla u drugu pripremnu utakmicu za Svjetsko prvenstvo. Međutim, unatoč tome što su bili veliki favoriti protiv Australije, na kraju su se morali zadovoljiti remijem od 1:1.

Poveli su Švicarci u 14. minuti golom Dana Ndoyea. Napadač Nottingham Foresta dobio je savršenu loptu Granita Xhake te je sigurno pogodio za 1:0.

Australija nije uspijevala stvoriti velike prilike pred golom Švicarske sve do 56. minute kada je duga lopta iz obrane pronašla Connora Metcalfea. Potom je napadač St. Paulija nesebično proigrao Tetea Yengija koji zabija u nebranjenu mrežu za konačnih 1:1.

Švicarska na Svjetskom prvenstvu inače igra u skupini B s Bosnom i Hercegovinom, Katarom te domaćinom Kanadom. Što se tiče Australije, oni su smješteni u skupinu D gdje ih čekaju okršaji s Paragvajem, Turskom i domaćinom SAD-om.

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