VIDEO / Španjolska konačno do pobjede: Pogledajte golove u uvjerljivom slavlju uoči SP-a

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U svojoj posljednjoj pripremnoj utakmici uoči početka Svjetskog prvenstva, reprezentacija Španjolske je u Meksiku svladala Peru s 3:1.

Španjolska je imala impresivan niz u natjecateljskim utakmicama, ali je u posljednje vrijeme imala je manjih problema u prijateljskim dvobojima. Nakon što su u ožujku pobijedili Srbiju s 3:0, uslijedila su dva remija protiv Egipta i Iraka, no uoči same premijere na planetarnoj smotri ipak je upisana pobjeda za podizanje samopouzdanja.

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U meksičkoj Puebli, aktualni europski prvak dominirao je protiv Peruanaca od samog početka. Pitanje pobjednika praktički je usmjereno već nakon prvih pola sata igre. Mikel Oyarzabal načeo je mrežu suparnika već u 2. minuti, da bi u 32. minuti Pedri povisio na 2:0.

U 53. minutu susreta Španjolska je povela s 3:0 nakon nesretnog autogola peruanskog vratara Pedra Gallesea, dok je konačnih 3:1 postavio Jairo Vélez u 66. minuti utakmice.

Bivši igrač Dinama Dani Olmo igrao je od 46. minute kada je zamijenio Fabiana Ruiza.

Španjolska će na Svjetskom prvenstvu nastupati u skupini H zajedno s reprezentacijama Zelenortskih Otoka, Saudijske Arabije i Urugvaja, a svoj premijerni dvoboj igra u ponedjeljak protiv Zelenortskih Otoka.