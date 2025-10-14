VIDEO / Španjolci visokom pobjedom protiv Bugarske došli na korak od Svjetskog prvenstva

Podijeli :

Španjolska je u utorak navečer lakoćom porazila Bugarsku s 4:0, ali to im nije matematički osiguralo plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. U FIFA kvalifikacijama prvi faktor je gol-razlika pa tako šest bodova prednosti protiv Turske nije dovoljno da bi ih se smatralo sigurnim putnikom na prvenstvo. Za Španjolce je dva pogotka zabio Mikel Merino, jedan je dodao drugi Mikel, Oyarzabal dok je za četvrti pogodak zaslužan bio Bugarin Atanas Chernev koji je zabio autogol. U drugoj utakmici skupine E Turska je porazila Gruziju s 4:1.

