VIDEO / Shakira objavila: Ovo je službena himna ovogodišnjeg SP-a

AP Photo/Silvia Izquierdo via Guliver

Shakira je na svom X profilu podijelila dio spota za svoju drugu himnu za SP, nakon čuvene pjesme "Waka Waka“ sa Svjetskog prvenstva 2010. u Južnoj Africi.

Latino pop diva imala je čast da, punih 16 godina kasnije, ponovno osmisli, otpjeva i otpleše pjesmu za potrebe Svjetskog prvenstva. Lako ulazi u uho. Lagano, razigrano, ljetno…

Uostalom, poslušajte i sami isječak pjesme “Dai Dai“, dok 14. svibnja ne izađe kompletna verzija numere koju je Shakira snimila u suradnji s glazbenikom koji nastupa pod imenom Burna Boy.