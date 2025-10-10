VIDEO / Senegalac je htio izvesti penal za ‘hat-trick’, ali Mane je loptu dao drugom suigraču

Podijeli :

Kolo prije kraja afričkih kvalifikacija Senegal je došao nadomak izravnog plasmana na Svjetsko prvenstvo gostujućom pobjedom protiv Južnog Sudana 5:0. Ismaila Sarr zabio je dva gola, Sadio Mane i Nicolas Jackson po jedan, a nekadašnji napadač Gorice Cherif Ndiaye (sada Samsunspora) postavio je konačan rezultat u 75. minuti. Sarr je u 60. minuti htio izvesti kazneni udarac za treći gol, ali Sadio Mane odlučio je da izvođač bude Jackson. Ovom pobjedom Senegal je ostao na vrhu skupine B s 21 bodom, dva više od DR Kongo. U posljednjem kolu Senegal bi trebao upisati bodove protiv Mauritanije i tako potvrditi poziciju broj jedan.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.