VIDEO / Schildenfeld: Puštanje Kanea na sekundu je pogubno

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Josip Juraj Pajvot razgovarao je s Gordonom Schildenfeldom, nekadašnjim članom hrvatske reprezentacije koji se u N1 programu dotaknuo onih dobrih, ali i loših stvari u porazu Vatrenih od Engleske 4:2 u Dallasu. Posebno su se istaknuli prekidi gdje je Engleska imala prednost, a imalo se što spomenuti i na račun Luke Modrića uoči druge utakmice Hrvatske na SP-u protiv Paname.