VIDEO / Sarajevo je gorjelo: Pogledajte spektakularne scene slavlja gola BiH

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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je vrijedan bod na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. godine, remiziravši protiv domaćina Kanade rezultatom 1:1 u Torontu.

Iako je utakmica na kraju završila podjelom bodova, trenutak koji je obilježio večer u BiH bio je vodeći pogodak izabranika Sergeja Barbareza, koji je izazvao veliko slavlje na ulicama.

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Atmosfera na ulicama Sarajeva rasla je iz sata u sat, a vrhunac je dosegnula u 21. minuti kada je Jovo Lukić zatresao mrežu domaćina i donio povijesno vodstvo Bosni i Hercegovini na ovom Mundijalu. U tom trenutku, navijački naboj na sarajevskim trgovima pretvorio se u opće oduševljenje.

Glavno središte navijačke groznice u glavnom gradu bio je plato preko puta sarajevske Vijećnice. Stotine navijača ondje su zajednički pratile povijesni ogled, a nakon pogotka uslijedila je prava eksplozija pjesme, baklji i navijačkog ponosa.

Unatoč tome što je Kanada u završnici susreta uspjela izjednačiti preko Cylea Larina na konačnih 1:1, pozitivna energija s ulica Sarajeva pokazuje da navijači čvrsto vjeruju u ovu reprezentaciju uoči nastavka natjecanja.

Nakon uspješnog starta i osvojenog boda protiv jednog od domaćina turnira, Bosna i Hercegovina se okreće idućim izazovima u skupini B, gdje je 18. lipnja u Los Angelesu očekuje susret protiv Švicarske.