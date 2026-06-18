VIDEO / Salihamidžić poslao emotivnu poruku Zmajevima pred Švicarsku

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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Los Angelesu igra izuzetno važnu utakmicu drugog kola grupne faze Svjetskog prvenstva protiv selekcije Švicarske, a podrška Zmajevima stiže sa svih strana svijeta.

Među brojnim poznatim imenima koja su uputila riječi podrške nalazi se i nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Hasan Salihamidžić.

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Legendarni Braco oglasio se putem društvenih mreža kratkom video-porukom snimljenom u automobilu. Uz natpis “Let’s gooooooo Bosnia”, dok je u pozadini svirala pjesma “Ljiljani” Halida Bešlića, Salihamidžić je poslao snažnu poruku podrške reprezentativcima Bosne i Hercegovine.

Vidno raspoložen i nasmijan, bivši as Bayerna i reprezentacije BiH poručio je da je cijela država uz momčad Sergeja Barbareza.

“Idemo Zmajevi! Dajte nam jednu pobjedu večeras. Volimo vas sve i ako izgubite, podržavat ćemo vas, i sve ćemo raditi da vi pobijedite. Volimo vas puno, puno sreće!”, poručio je Salihamidžić.

Njegova poruka naišla je na brojne reakcije navijača, koji vjeruju da bi upravo večerašnji dvoboj mogao biti jedan od ključnih u borbi za plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je u prvom kolu odigrala 1:1 protiv Kanade, dok je identičnim rezultatom završen i susret između Švicarske i Katara. To znači da sve četiri reprezentacije u skupini nakon prvog kola imaju po jedan bod, pa bi eventualna pobjeda večeras Zmajevima otvorila vrata plasmana u iduću fazu natjecanja.

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se večeras od 21:00 sat po našem vremenu na spektakularnom SoFi stadionu u Los Angelesu.