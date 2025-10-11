VIDEO / Ronaldo promašio penal protiv Irske i propustio dovesti Portugal u vodstvo

Podijeli :

Portugal na domaćem terenu dominira protiv Irske, ali gosti se na krilima Caoimihina Kellehera dobro brane te i dalje drže "nulu". Činilo se kako neće više moći izdržati jer je u 75. minuti Portugal dobio kazneni udarac. U većini slučajeva kad je Cristiano Ronaldo u pitanju to bude siguran gol, no Kelleher je odlučio ići "protiv većine". Iskusni Portugalac pucao je po sredini gola poluvisoko, a Kelleher je to nogom uspio odbiti i sačuvati svoju mrežu netaknutom.

