VIDEO / Portugal slavio u posljednjoj provjeri pred SP: Ronaldo se ispromašivao

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U srijedu navečer je Portugal na domaćem terenu u svojoj posljednjoj provjeri za Svjetsko prvenstvo ugostio Nigeriju koja se neće naći na Mundijalu u Sjevernoj Americi.

Na prvi pogodak su gledatelju u Portugalu morali čekati do 23. minute kada je Pedro Neto na asistenciju Dioga Dalota doveo domaće u vodstvo.

Ipak, Nigerijci nisu odustajali pa je u 37. minuti igrač Seville Akor Adams donio Super orlovima izjednačenje.

Taj rezultat je na semaforu stajao do 75. minute kada je Francisco Conceicao lijepim udarcem pogodio za 2:1 Portugala.

Bio je to i pobjednički pogodak Portugala koji sada putuje u Sjevernu Ameriku gdje će igrati u skupinu K s DR Kongom, Uzbekistanom i Kolumbijom.

Posebno u ovoj utakmici vrijedi izdvojiti dva velika promašaja Cristiana Ronalda. Legendarni Portugalac je u devetoj i 50. minuti propustio dvije velike prilike te je ostao bez 974. gola u karijeri.

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