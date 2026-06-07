VIDEO / Pogledajte sjajnu obranu Livakovića koja je prethodila golu Hrvatske protiv Slovenije

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U nedjelju je u Varaždinu Hrvatska ugostila Sloveniju u svojoj posljednjoj pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Nakon prvog poluvremena nije bilo golova, ali je bilo važnih događaja. U 11. minuti je Sandi Lovrić natjerao Dominika Livakovića na obranu, Zadranin je spasio Vatrene i u 38. minuti kada je zaustavio Žana Vipotnika, a na početku drugog dijela Livaković je lijepom obranom zaustavio i Tjaša Begića. Sve te obrane isplatile su se hrvatskoj "jedinici" jer je u 51. minuti Luka Modrić doveo Vatrene u vodstvo.

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