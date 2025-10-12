VIDEO / Pogledajte koreografiju koju je Varaždin podigao u čast Daliću

Podijeli :

Hrvatska nogometna reprezentacija u Varaždinu dočekuje Gibraltar, a prije susreta je HNS povodom 100. utakmice Zlatka Dalića priredio ceremoniju hrvatskom izborniku. U njoj su sudjelovali i navijači koji su imali i koreografiju za Dalića. Nakon toga su Marijan Kustić i Stipe Pletikosa udijelili poklon hrvatskom treneru.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.