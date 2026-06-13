VIDEO / Pogledajte gol kojim je Švicarska povela protiv slabašnog Katara

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(AP Photo/Eakin Howard) via Guliver Image

Od 21 sat je u Santa Clari krenuo drugi susret skupine B na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Švicarska, favorit skupine, igrao je protiv Katara koji tek drugi put u svojoj povijesti nastupa na Mundijalu.

Početak utakmice bio je turbulentan za Švicarsku jer je Katar imao veliku priliku. Ipak Gregor Kobel uspješno je zaustavio veliku priliku azijske reprezentacije i Švicarci su se probudili.

Sve češće su prijetili, a to im se isplatilo u 16. minuti kada je Remo Freuler izborio kazneni udarac. Odgovornost je preuzeo Breel Embolo koji je Mahmuda Abunada poslao u krivu stranu i doveo Švicarsku u vodstvo. Gol pogledajte OVDJE.