VIDEO / Paragvaj šokirao blijedu Njemačku

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(AP Photo/Petr David Josek) via Guliver Image

U trećoj utakmici nokaut-faze Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi snage su odmjerili Njemačka i Paragvaj. Gledajući nastupe u grupnoj fazi, očekivalo se da će Njemačka južnoameričku reprezentaciju poraziti bez većih problema, no to se nije dogodilo. Naime, Paragvaj se sjajno branio u prvom dijelu, a kada su dobili priliku za napad to su i iskoristili. Nakon jednog udarca iz kuta lopta se odbila ponovno u noge Paragvajaca koji su odigrali lijepu akciju. Nju je udarcem glavom realizirao njihov najbolji igrač Julio Enciso za 1:0.

Pogodak Paragvaja pogledajte OVDJE.