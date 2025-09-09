VIDEO / Ovaj video je hit: Evo kod koga je završio Modrićev dres nakon utakmice

Podijeli :

Nakon deklasiranja Crne Gore na Maksimiru u ćetvrtom kolu kvalifikacija za SP, najtraženiji dres Vatrenih bio je onaj kapetana Luke Modrića. Crnogorci su nakon susreta odmah došli do Modrića po dres, a dobio ga je Nikola Krstović, nogometaš Atalante i suigrač Marija Pašalića. Modrić je razmjenu htio napraviti u svlačionicu, no Krstoviću se ipak 'žurilo': "Ja bih sada, je li može?", pitao ga je, a Modrić je odmah skinuo dres i poklonio mu ga.

