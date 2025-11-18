VIDEO / Ovaj video Dalića i Vučinića je hit: ‘Nije lak ovaj naš posao…’

Podijeli :

U susretu posljednjeg kola L skupine kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, hrvatska nogometna reprezentacija je u Podgorici nakon preokreta pobijedila Crnu Goru 3:2 potvrdivši plasman na Svjetsko prvenstvo.

Crna Gora je povela 2:0, no Hrvatska je u nastavku susreta okrenula rezultat s tri gola. Golove za Hrvatsku zabili su Ivan Perišić (37-11m), Kristijan Jakić (72) i Nikola Vlašić (87), dok su domaćine strijelci bili Milutin Osmajić (3) i Nikola Krstović (17).

Vatreni su tako kvalifikacije završili bez poraza, u osam susreta upisali su sedam pobjeda i remi što je naš najbolji učinak u svim kvalifikacijama do sada.

Izbornici Zlatko Dalić i Mirko Vučinić nakon utakmice razmijenili su dresove, ali i nekoliko riječi. Sve je zabilježila kamera crnogorskog nogometnog saveza.

“Čuvaj se, nije lak ovaj naš posao…”, rekao je Dalić crnogorskom kolegi Vučiniću.

“Najteži na svijetu!”, zaključio je Vučinić uz nekoliko riječi zahvale.

