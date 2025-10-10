VIDEO / Obala Bjelokosti bez milosti – u dvije utakmice suparnicima je utrpala 16 golova

Podijeli :

Nogometna reprezentacija Obale Bjelokosti sasvim je blizu plasmana na Svjetsko prvenstvo nakon što je pobijedila Sejšele 7:0 u pretposljednjem kolu kvalifikacijske skupine F. Golove su postigli Sangare, Agbadou, Diakite, Guessand, Diomande, Adingra i Kessie. U prvom dijelu kvalifikacija Obala Bjelokosti je Sejšele u Abidjanu porazila još uvjerljivije, s 9:0. Ukupna im je gol-razlika 22:0! U posljednjem kolu Bjelokošćani su domaćini Keniji, a pobjedom osiguravaju Mundijal. Slijedi ih s bodom manje Gabon koji je u ovom kolu pobijedio Gambiju 4:3. Gabonci su u završnoj rundi domaćini Burundiju.

