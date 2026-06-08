VIDEO / Nizozemska u 98. minuti slomila Cannavarovu momčad i s pobjedom odlazi na SP

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U New Yorku je u ponedjeljak navečer odigrana posljednja pripremna utakmica za dvije reprezentacije za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Nizozemska i Uzbekistan odmjerili su snage na Icahn stadionu, a na kraju je Nizozemska slavila s 2:1.

U prvom poluvremenu znatno bolja bila je ekipa Oranja, a to je stiglo na naplatu tek u 31. minuti. S desne strane tada je prošao Crysencio Summerville kojega je srušio lijevi bočni branič Uzbekistana Jakhongir Urozov i Nizozemska je dobila kazneni udarac.

Odgovornost je preuzeo napadač Liverpoola Cody Gakpo koji je uz omanje probleme pogodio za 1:0 Nizozemske. Bio je to jedini pogodak u prvom poluvremenu pa se na predah otišlo s minimalnom prednošću Nizozemaca.

U drugom dijelu vrijedi izdvojiti ozljedu nizozemske “jedinice” Barta Verbruggena koji se nakon jednog prekida sudario s igračem Uzbekistana. Pokušao je vratar Brightona nastaviti susret, ali je na kraju ipak morao izaći iz igre te ga je zamijenio Mark Flekken.

Do kraja susreta vidjeli smo i bizarni crveni karton Guusa Tila koji je pomogao Uzbekistanu da u 92. minuti preko Igor Sergeeva dođe do izjednačenja. Ipak, Nizozemska je u 96. minuti dobila kazneni udarac koji je ponovno realizirao Gakpo za pobjedu od 2:1 u posljednjoj pripremnoj utakmici pred Svjetsko prvenstvo.

Nizozemska će na Svjetskom prvenstvu igrati u skupini F sa Švedskom, Tunisom i Japanom dok će Uzbekistan pod vodstvo Fabija Cannavara biti smješten u skupini K s Portugalom, Kolumbijom i Demokratskom Republikom Kongom.

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