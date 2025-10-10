VIDEO / Nigerija ostala u igri za Mundijal, odluka pada u zadnjem kolu

Uoči posljednjeg kola afričkih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Nigerija je ostala u igri za plasman nakon pobjede nad Lesotom u gostima 2:1. U drugoj utakmici te skupine Zimbabve i JAR su odigrali 0:0 tako da uoči posljednjeg kola vrh drži Benin sa 17 bodova, a slijede JAR s 15 i Nigerija s 14.

