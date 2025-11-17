VIDEO / Nakon drame ostali su bez SP-a: Izbornik poludio i za sve okrivio – vudu magiju!?

Podijeli :

Nogometaši DR Konga bit će afrički predstavnik u Interkontinentalnim kvalifikacijama za plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedećeg ljeta održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

DR Kongo je u finalu dodatnih kvalifikacija na svom kontinentu u Rabatu svladao Nigeriju boljim izvođenjem jedanaesteraca. Nigerija, po imenima jedna od najboljih reprezentacija Afrike, tako će propustiti drugi Mundijal u nizu nakon što nije nastupila ni u Kataru 2022. godine.

Nakon 90 minuta bilo je 1:1, Nigerija je povela golom Onyeke u 3. minuti, a za DR Kongo je poravnao Elia u 32. Rezultat se potom nije mijenjao niti u produžetku pa se pristupilo izvođenju udaraca s bijele točke gdje je odluka pala u šestoj seriji. Prvo je vratar DR Konga obranio udarac Ajayija da bi kapetan Mbemba realizirao svoj udarac s bijele točke za konačnih 4:3.

Optužbe na račun protivnika nakon utakmice sipao je izbornik Nigerije, Eric Chelle.

“Tijekom jedanaesteraca igrači Konga radili su neki vudu”, rekao je nigerijski izbornik, imitirajući navodne pokrete rukom s klupe Konga, pa onda rekao:

“Ne znam je li to bila voda ili tako nešto.”

Predstavnik nogometnog saveza DR Konga demantirao je Chelleove tvrdnje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli ESPN Africa (@espnafrica)

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.