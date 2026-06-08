VIDEO / Mundijal Specijal: Poslušajte koliko može Nizozemska u raznovrsnoj skupini SP-a

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U osmoj epizodi Mundijal Specijala kojeg vodi Denis Draganović na red je došla skupina F u kojoj igraju Nizozemska, Švedska, Japan i Tunis. Japan je predstavio bivši igrač Dinama i legenda u Japanu Mihael Mikić, o Tunisu je govorio Mehmed Baždarević, nekadašnji izbornik Bosne i Hercegovine koji ima iskustvo rada u Tunisu, o Nizozemskoj je pričao Tomislav Mrkonjić koji je igrao u tamošnjem PEC Zwolleu dok je Švedsku predstavio bosanskohercegovački novinar Saša Ibrulj.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.