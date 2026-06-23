VIDEO / Mnoštvo hrvatskih navijača na ulicama Toronta, pogledajte atmosferu uoči utakmice

FIFA World Cup 23. lip 202623:28 0 komentara

Nešto više od sat vremena ostalo je do utakmice Hrvatske i Paname u Torontu. Krenula je i povorka brojnih hrvatskih navijača na stadion BMO Field gdje ih se očekuje od 20 do 30 tisuća navijača, a atmosferu na putu prema stadionu donosi vam naš novinar Vedran Babić.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

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