VIDEO / Makedonski bunker izdržao u Belgiji, Slovenija se napromašivala u Prištini

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Usprkos dominaciji kroz čitavu utakmicu, Belgija nije uspjela probiti čvrst obrambeni bedem Sjeverne Makedonije, završilo je 0:0. Istim rezultatom okončan je i duel Kosova i Slovenije, dok je Sjeverna Irska kod kuće svladala Slovačku 2:0.

Belgija je u Gentu protiv Sjeverne Makedonije imala 25-3 u udarcima i 78 posto posjeda lopte, ali bunker Sjeverne Makedonije herojski je izdržao sve nalete domaćih. Velik je ovo bod za goste koji tako i dalje vode u skupini J s 12 bodova, što je bod više od Belgije koja doduše ima utakmicu manje.

Golova nije bilo ni u dvoboju Kosova i Slovenije, a za pobjedom više mogu žaliti izabranici Matjaža Keka s obzirom na dvije sjajne šanse koje su propustili realizirati u drugom poluvremenu.

S tim rezultatom nakon tri odigrana kola Slovenija ima tek dva boda i treća je u poretku skupine B. Na vrhu je Švicarska s devet, a Kosovo ima četiri.

Sjeverna Irska svladala je Slovačku 2:0 autogolom Hrošovskyja (18-ag) i golom Humea (81). U toj skupini A Njemačka, Sjeverna Irska i Slovačka imaju po šest bodova, a Luksemburg je na nuli.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.