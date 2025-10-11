VIDEO / Mađarska teškom mukom slavila protiv Armenije i privremeno skočila na drugo mjesto skupine

Podijeli :

xVincenzoxOrlando IPAxSportx

U skupini F Mađarska je preskočila Armeniju na drugom mjestu 2-0 domaćom pobjedom u međusobnom ogledu. Golove su zabili Lukacs (56) i Gruber (90+4).

Mađari su se dugo mučili s Armencima, a mrežu je otključao Daniel Lukacs u 56. minuti. Pobjedu je na kraju potvrdio Zsombor Gruber u 94. minuti. Ovim slavljem 2:0 Mađarska je skočila na drugo mjesto skupine.

Na vrhu je Portugal sa šest bodova i utakmicom manje, Mađarska je na četiri Armenija na tri, dok je Irska na dnu s jednim bodom.

Sjajni napadač Erling Haaland u otvaranju utakmice nije iskoristio kazneni udarac, ali je kasnije zabio “hat-trick”, tresao je suparničku mrežu u 27., 63. i 72. minuti, dok su gosti usto zabili i dva autogola, Khalaili (18-ag), Nachimias (28-ag).

Haaland je s ova tri gola stigao do nevjerojatnog učinka od 12 postignutih pogodaka u šest utakmica u ovom kvalifikacijskom ciklusu.

Norveška je uvjerljivo na vrhu skupine sa 18 bodova te je praktički osigurala svoj peti plasman na SP u povijesti, a prvi nakon 1998. godine s obzirom da ima devet bodova više od druge Italije, koja ima dva odigrana susreta manje, te trećeg Izraela.