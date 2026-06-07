VIDEO / Livaković ponovno spasio Hrvatsku, sve je greškom ‘zakuhao’ Kovačić

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U nedjelju je u Varaždinu Hrvatska ugostila Sloveniju u svojoj posljednjoj pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Nakon više od 30 minuta igre nije bilo golova, ali je bilo važnih događaja. U 11. minuti je Sandi Lovrić natjerao Dominika Livakovića na obranu, u 20. minuti je Ivanu Perišiću pokušaj škarica obranio Jan Oblak, a onda je Ante Budimir u 25. minuti propustio veliku priliku za vodstvo Vatrenih. Nova prilika stigla je i u 38. minuti kada je Mateo Kovačić krivo igraču dodao loptu. Umjesto svojem suigraču, uposlio je Žana Vipotnika kojega je na koncu zaustavio Livaković novom sjajnom obranom.

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