VIDEO / Livaković obranio ‘zicer’ i spasio Hrvatsku od novog zaostatka

Dramatična utakmica igra se na Rujevici. Prvo su Farski otoci u 16. minuti šokantno poveli da bi sedam minuta kasnije Joško Gvardiol pogodio za izjednačenje. Ipak, Farani nisu stali te su u 30. minuti imali veliku priliku za pogodak. Hanus Sorensen našao se oči u oči s Dominikom Livakovićem, a hrvatski vratar je sjajno nogom obranio i spasio Hrvatsku.

