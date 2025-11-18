VIDEO / Ovo nitko nije očekivao: Kosovski navijači zviždali ‘svom’ igraču

Podijeli :

U posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo sreli su se Kosovo i Švicarska na stadionu Fadil Vokrri, a završilo je 1:1. Kosovo je tražilo veliku pobjedu, dok je Švicarcima i poraz donosio izravan plasman. No, osim rezultata pažnju javnosti dobile su i reakcije navijača Kosova. Oni su se istaknuli reakcijama na svaki dodir Granita Xhake, švicarskog kapetana. Njegova obitelj albanskog je podrijetla, ali s kosovskog područja, odnosno grada Besiane. Tako su očito zamjerili Švicarcu što nije odabrao njihovu zemlju kao reprezentaciju, nego Švicarsku, zemlju u kojoj se rodio.

