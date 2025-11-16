VIDEO / Komentator SK-a oduševio susjede: ‘Naježio sam se. Ovako se poštuje komšija!’

Podijeli :

AP Photo/Armin Durgut via Guliver

Riječi našeg komentatora Željka Vele odjeknule su u susjedstvu.

BiH pobjedom nad Rumunjima 3:1 trenutačno zauzima drugo mjesto sa 16 bodova, dva manje od vodeće Austrije, te je osigurala najmanje doigravanje za Svjetsko prvenstvo. U utorak se igra utakmica u Beču, te susjedima treba pobjeda da bi osigurali direktan plasman na svjetsku smotru.

Rumunjska je do vodstva stigla u 17. minuti preko Birligee, ali onda je BiH do izjednačenja stigla golom Džeke na početku drugog dijela. BiH je igrača više nakon što je Draguš dobio crveni karton iskoristila u 80. minuti.

Esmir Bajraktarević primio je loptu na desnom krilu, povukao prema sredini i s oko 20 metara ljevicom precizno pogodio u suprotne rašlje za 2:1. Emotivno je to ispratio i naš komentator Željko Vela čije riječi ponovno možete poslušati OVDJE.

Time je oduševio navijače BiH. Oni po društvenim mrežama dijele snimku gola s Velinom reakcijom te pišu: “Kakav čovjek”, “Više mu je stalo nego našem komentatoru”, “Bravo, naježio sam se”, “Ovako se poštuje komšija”.

Do kraja utakmice BiH je zabila još jedan gol, za konačnih 3:1 zabio je Haris Tabaković u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.