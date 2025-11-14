VIDEO / Kolika kazna čeka Cristiana Ronalda zbog crvenog protiv Irske?

Podijeli :

Cristiano Ronaldo u susretu kvalifikacija za SP protiv Irske dobio je prvi put crveni karton u reprezentativnom dresu.

Ronaldo je za Portugal odigrao 226 utakmica, ali ovo je bio prvi put da je dobio crveni karton. Irska je u toj utakmici slavila 2:0 protiv Portugala.

U 60. minuti je Ronaldo laktom udario Daru O’Sheu. Dobio je prvo žuti karton, a nakon pregleda snimke odluka je promijenjena u crveni.

POVEZANO Cristiano Ronaldo otkrio: ‘Igrat ću još godinu ili dvije’

Ronaldo će sigurno propustiti posljednju kvalifikacijsku utakmicu protiv Armenije u nedjelju. Ne zna se još kolika će biti konačna suspenzija, jer bi zbog ovakvog ponašanja mogao dobiti kaznu od čak tri utakmice.

Disciplinski pravilnik Fife nalaže suspenziju od “najmanje tri utakmice ili odgovarajući vremenski period za napad, uključujući udaranje laktom, udaranje šakom, udaranje nogom, ugriz, pljuvanje ili udaranje protivnika ili osobe koja nije službena osoba utakmice”.

O njegovoj sudbini odlučit će disciplinska komisija. Ako dobije zabranu od tri utakmice, Ronaldo bi mogao propustiti uvodne utakmice Portugala na Svjetskom prvenstvu sljedećeg ljeta.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.