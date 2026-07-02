VIDEO / Katićeva emotivna poruka navijačima: Nadam se da vas nismo razočarali

Podijeli :

Reprezentacije Bosne i Hercegovine uspjela je proći skupinu na Svjetskom prvenstvu, ali jednog od domaćina turnira na početku nokaut faze, SAD, ipak nije uspjela svladati. Amerikanci su slavili 2:0, a nakon utakmice svoje dojmove pred kamerama iznio je bračnič BiH, Nikola Katić.