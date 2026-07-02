VIDEO / Katićeva emotivna poruka navijačima: Nadam se da vas nismo razočarali

Reprezentacije Bosne i Hercegovine uspjela je proći skupinu na Svjetskom prvenstvu, ali jednog od domaćina turnira na početku nokaut faze, SAD, ipak nije uspjela svladati. Amerikanci su slavili 2:0, a nakon utakmice svoje dojmove pred kamerama iznio je bračnič BiH, Nikola Katić.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
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