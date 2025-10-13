VIDEO / Kako je Hodoba proživio golove Hrvatske u Varaždinu

Podijeli :

Nogometaši Hrvatske pobijedili su u Varaždinu s 3:0 Gibraltar u kvalifikacijskoj skupini L za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine čime su došli na milimetar do novog plasmana na veliku scenu. Prvi gol na utakmici postigao je Toni Fruk u 30. minuti, što je bio njegov premijerni pogodak u reprezentativnom dresu. Sve do 78. minute bilo je minimalnih 1:0 kada je novi hrvatski gol postigao Luka Sučić. I njemu je to bio prvi gol u hrvatskom dresu. U 96. minuti je Martin Erlić zabio za konačnih 3:0. Poslušajte kako je golove Hrvatske proživio naš komentator Ivan Hodoba.

