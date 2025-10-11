VIDEO / Izraelski golman u minimalnom razmaku dva puta obranio penal Haalandu

Podijeli :

Norveška je u Oslu dočekala Izrael bez svog kapetana Martina Odegaarda, ali su na početku utakmice dobili sjajnu priliku za vodstvo. Simon Marciniak je dosudio kazneni udarac čiji je izvođač bio Erling Braut Haaland. Napadač Manchester Cityja nije bio uspješan te mu je Daniel Peretz obranio pokušaj. Dobio je norveški div novu priliku jer je Izraelac prerano izašao s crte, ali je i u ponovljenom pokušaju Haaland zaustavljen te je tako rezultat ostao 0:0.

