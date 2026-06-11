VIDEO / Izbornik Engleske poludio na američku sutkinju: Pogledajte što ga je naljutilo

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Engleska je u srijedu navečer slavila protiv Kostarike s 3:0 u svojoj posljednjoj utakmici pred Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Pogotke za pobjedu postigli su Declan Rice, Anthony Gordon iz kaznenog udarca te Ollie Watkins. Engleska ovom pobjedom u dobrom raspoloženju putuje u Dallas na utakmicu prvog kola s Hrvatskom 17. lipnja. Unatoč tome, susret nije prošao bez nervoze jer je u 60. minuti vratar Kostarike Patrick Sequeira ostao ležati na travnjaku duže vrijeme. To se nije svidjelo Thomasu Tuchelu, engleskom izborniku koji je vikao i gestikulirao prema Katji Korolevi, američkoj sutkinji.

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