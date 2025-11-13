VIDEO / Irska šokirala Ronalda i društvo: Poveli su golom bivšeg člana Tottenhama

Podijeli :

U pretposljednjem kolu europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi Portugal je gostovao u Dublinu kod Irske. Država s Pirinejskog poluotoka je tražila pobjedu koja bi im donijela plasman na najveću nogometnu smotru. No, u 17. minuti je uslijedio šok za Portugalce jer je Troy Parrott, igrač AZ Alkmaara, a nekada član Tottenhama pogodio za 1:0.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.