VIDEO / Irak u 17. minuti sudačke nadoknade penalom došao na korak od Svjetskog prvenstva

U petoj fazi azijskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi sreli su se Irak i Ujedinjeni Arapski Emirati. Nakon remija 1:1 u Emiratima, odigrao se uzvrat u Basri gdje je na kraju prolaz izborila reprezentacija Iraka koja je slavila s 2:1.

U prvom poluvremenu između ove dvije reprezentacije nije bilo pogodaka, a obje momčadi imale su nekoliko prilika koje su im mogle donijeti željeno vodstvo. Ipak, nedostajalo je mirnoće i na predah se otišlo s 0:0.

Ipak, u drugom dijelu vidjeli smo pogodak. Sve se dogodilo u 52. minuti kada je UAE sjajno izigrao pritisak Iraka. Na kraju je Yahia Nader poslao preciznu loptu za Caija Lucasa, jednog od brojnih naturaliziranih igrača. Lucas je bio siguran te je doveo UAE u vodstvo koje je u tom trenutku značilo i odlazak u interkonfederacijski playoff.

Ipak, Iračani nisu odustajali te su pritisnuli goste, a to im se isplatilo u 66. minuti kada je nakon prekida najbolje reagirao Meme. Njega je preciznim ubačajem pronašao Amir Al Ammari, a nakon udarca Meme lopta se od Nadera odbila u gol za delirij domaće publike u Basri.

Irak je bio bolji u ostatku utakmice te su imali brojne prilike, a na kraju su u 102. minuti dobili kazneni udarac zbog Naderovog igranja rukom. Japanski sudac Yusuke Araki je nakon dužeg pregleda pokazao na bijelu točku.

Izvođenju je pristupio Al Ammari i bio je siguran za pobjedu u 17. minuti sudačke nadoknade. Tako su izborili interkonfederacijski playoff gdje se trenutačno nalaze DR Kongo, Nova Kaledonija i Bolivija, a noćas će se saznati još dva putnika iz Sjeverne i Srednje Amerike. Irak će tako tražiti svoj prvi plasman na Svjetsko prvenstvo još od 1986. godine. Tada se prvenstvo također igralo u Meksiku.

