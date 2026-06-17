VIDEO / ‘Hrvatsku pratim već 30 godina, za Vatrene ništa nije teško’

Podijeli :

Naš Vedran Babić se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama gdje će pratiti nastupe hrvatske reprezentacije. Tako je srijedu proveo u Arlingtonu, okolici Dallasa gdje Hrvatska od 22 sata igra protiv Engleske na otvaranju Svjetskog prvenstva. Tamo je naišao na dvije navijačice koje stigle iz Čapljine u Bosni i Hercegovini. Riječ je o Antei i Klari koje su u Dallas stigle dan uoči utakmice te se u svoj grad vraćaju odmah nakon utakmice. Osim njih, naš Vedran naišao je i na Željka koji živi u Stuttgartu, ali je također rodom iz Čapljine. On Hrvatsku prati od 1996. i Eura u Engleskoj te je naglasio kako za Vatrene ništa nije teško.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.