VIDEO / Hrvatski navijači u tajnosti ‘skinuli Rocky prokletstvo’: ‘Vjerovali smo u Hrvatsku!’

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Nakon pobjede Hrvatske, iz Philadelphije stiže posebna navijačka priča.

U tajnosti je pripremljena navijačka aktivacija kod kultnog Rocky spomenika u Philadelphiji. Na lokaciji je postavljen poseban dres s Mi Hrvati i Arena Casinom kao simbol podrške hrvatskoj reprezentaciji.

Aktivacija nije bila javno komunicirana prije utakmice. Ideja je bila jednostavna: ako Hrvatska pobijedi, trenutak postaje priča. Nakon pobjede protiv Gane 2:1 i prolaska u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, navijači su poručili da je “Rocky prokletstvo” skinuto.

“Dres smo postavili u tajnosti jer nismo htjeli raditi priču prije utakmice. Vjerovali smo u Hrvatsku i čekali rezultat. Nakon pobjede možemo reći da je Rocky prokletstvo skinuto. Ovo je navijačka priča za pamćenje,” poručili su iz Udruge Mi Hrvati.

Arena Casino u aktivaciji je sudjelovala kao sponzor navijačkog sadržaja, podržavajući hrvatske navijače u Philadelphiji i stvaranje autentičnog trenutka koji povezuje sport,

emociju i zajedništvo.

“Arena Casino podržala je ovu aktivaciju kao sponzor navijačke priče Udruge Mi Hrvati. Ideja je bila jednostavna, simbolična i u potpunosti vezana uz navijačku emociju. Nismo je željeli komunicirati unaprijed jer je imala smisla samo u slučaju pobjede. Nakon ovakvog rezultata, priča je dobila svoj pravi trenutak.”