VIDEO / Hrvatski navijači napravili show u Philadelphiji i – upali na vjenčanje!

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Hrvatski navijači napravili su show na ulicama Philadelphije i 'upali' na vjenčanje mladencima, koji su se nakon izlaska iz vijećnice u centru grada rado našli usred parade fanova Vatrenih.

Oko novopečenih supružnika su se ubrzo zavijorile zastave, krenule su i prigodne navijačke pjesme, a kako je sve izgledalo, pogledajte u videu kojeg nam je s lica mjesta poslao naš reporter Vedran Babić.

Ovaj događaj zbio se dok su tisuće hrvatskih navijača u paradi prolazile ulicama Philadelphije, preplavljujući centar grada. Krenuli su od Cret Parka, natjerali Amerikance na zatvaranje prometa, pa razvili poznatu stometarsku zastavu. Danas je u planu i korteo do stadiona Lincoln Financial Field na kojem Hrvatska protiv Gane igra ključnu utakmicu za prolaz skupine (u 23 sata po našem vremenu).