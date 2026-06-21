VIDEO / Hodoba: SP je zasad zadovoljilo, za Hrvatsku prvenstvo tek sada počinje

Ivan Hodoba jedan je od brojnih komentatora koji su dobili čast komentirati utakmice Svjetskog prvenstva, pa je u studiju s Dorom Jagodić prokomentirao brojne stvari - kako i koliko traju pripreme za prijenos, tko je za njega dark horse turnira, ali i igru hrvatske reprezentacije te najavio okršaj s Panamom.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
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