VIDEO / Henry i Ibrahimović zajedno zapjevali navijački hit Bosne i Hercegovine

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Nogometne legende Zlatan Ibrahimović i Thierry Henry, koji tijekom Svjetskog prvenstva rade kao stručni analitičari za Fox Sports, iznenadili su gledatelje pokazavši i svoje pjevačke sposobnosti. Uoči susreta Kanade i Bosne i Hercegovine zajedno su otpjevali pjesmu "I Am from Bosnia - Take Me to America" grupe Dubioza Kolektiv, koja je postala neslužbena navijačka himna reprezentacije BiH na ovom turniru.

Obojica imaju snažne veze s Bosnom i Hercegovinom. Ibrahimović, kojem je otac podrijetlom iz BiH, istaknuo je kako s velikim simpatijama prati bosanskohercegovačku reprezentaciju.

“Bosanska krv teče mojim venama i u potpunosti podupirem ovu ekipu. Mislim da će imati dobar turnir.”

Podsjetimo, proslavljeni švedski napadač ranije je izjavio i da će tijekom Svjetskog prvenstva navijati za Hrvatsku zahvaljujući svojim korijenima s majčine strane.

S druge strane, Henry je s Bosnom i Hercegovinom povezan preko supruge Andreje Rajačić, rođene Sarajke. Upravo zbog toga bivšeg francuskog reprezentativca često nazivaju i bosanskohercegovačkim zetom.