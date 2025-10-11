VIDEO / Haaland promašio dva penala pa zabio hat-trick za visoku pobjedu Norveške

Podijeli :

U šestom kolu europskih kvalifikacija Norveška je u Oslu dočekala Izrael u sklopu skupine I. Norvežani su nakon pet kola imali sve pobjede, a s dobrom igrom nastavili su i u subotu jer su slavili s visokih 5:0.

Iako je na početku utakmice Erling Haaland promašio dva kaznena udarca, Norveška je došla do pobjede.

Prvo je u 18. minuti Anan Khalailli zabio autogol da bi 9 minuta kasnije Haaland zabio za 2:0 i svojevrsno iskupljenje. Samo minutu kasnije Idan Nachmias zabio je bizaran autogol za 3:0 Norveške na poluvremenu.

18 minuta mreže su mirovale u drugom dijelu, a tada je Haaland zabio za 4:0 protiv Izraela. Nije to bio njegov posljednji pogodak na utakmici. U 72. minuti zabio je glavom te je kompletirao hat-trick za visoku pobjedu Norveške.

Norveška je trenutačno na prvom mjestu skupine s ogromnom gol-razlikom od +26 (29:3). Prvi pratitelj im je Italija s 9 bodova i dvije utakmice manje, ali i uz dvije pobjede će teško momčad Gennara Gattusa izboriti direktni plasman na Svjetsko prvenstvo.

U posljednjem kolu Italija će dočekati Norvešku, ali samo ih visoka pobjeda može dovesti do prvog mjesta. Naime, u FIFA kvalifikacijama gleda se gol-razlika, a ne međusobni omjer.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.