VIDEO / Gattusova Italija zadržala teoretsku šansu za izravni plasman na Svjetsko prvenstvo

U pretposljednjem kolu skupine I europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi Italija je gostovala kod Moldavije. Momčad Gennara Gattusa je dugo lomila istočne Europljane, a na kraju ih je slomila u 88. minuti golom Gianluce Mancinija. Potom je pobjedu u 93. minuti potvrdio Francesco Pio Esposito. Ovim slavljem je Italija zadržala korak za vodećom Norveškom koja im bježi tri boda. Međutim, sjeverni Europljani nad Italijom imaju veliku prednost u gol-razlici. Norveška je na +29 (33:4) dok je Italija na +12 (20:8). Tako će trebati tražiti veliku pobjedu protiv ekipe koja ih je u prvom dvoboju porazila s 3:0.

