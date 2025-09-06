VIDEO / Fruk: Trebamo se postaviti hrabro, igrati onako kako Hrvatska zna

Podijeli :

Iza Tonija Fruka je lijepa večer gdje je debitirao u hrvatskom dresu.

“Jedna jako emotivna večer za mene, presretan sam i ponosan. Šteta što nije bila uvjerljivija pobjeda, to su svi i očekivali, ali bitna su tri boda i jako sam sretan”, rekao je Fruk koji je bio i blizu debitantskog pogotka:

“Šteta što nije ušlo, imao sam i dvije-tri situacije u prvom poluvremenu, trudio sam se odgovoriti svim zahtjevima koje je izbornik stavio pred mene. Dao sam sve od sebe da pomognem ekipi i nastavit ću tako i dalje raditi. Očekivali smo teške uvjete, ove utakmice su teške, nemaš što dobiti, možeš samo izgubiti. Tri boda su najvažnija, sve se stavlja na stranu, idemo popraviti te neke loše stvari.”

Najavio je okršaj s Crnom Gorom:

“Mi trebamo biti pravi, na nivou, a onda se samo nas pita. Ne trebamo uopće davati priliku drugima, a pogotovo u Hrvatskoj, da ih se išta protiv nas. Trebamo se postaviti hrabro, igrati onako kako Hrvatska zna. Vraćamo se u Hrvatsku, bit će ljepši vremenski uvjeti, bilo je dosta i vjetra i kiše na Farskim otocima, ali za Hrvatsku nema alibija. Mislim da ćemo protiv Crne Gore puno bolje odigrati nego protiv Farskih otoka.”