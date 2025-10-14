VIDEO / Englezi pobjedom protiv Latvije postali prva europska reprezentacija koja je izborila SP u Sjevernoj Americi

Podijeli :

Engleska je u svojoj šestoj utakmici skupine K gostovala kod Latvije. Tri lava su tražila pobjedu protiv slabašne baltičke zemlje, a do toga su i došli na očekivan način. Već nakon prvog poluvremena vodili su s 3:0, a na kraju su slavili s 5:0 i tako su postali prva europska reprezentacija koja je izborila Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Engleze je u vodstvo donio igrač Newcastlea Anthony Gordon da bi pred kraj poluvremena na scenu stupio najbolji strijelac engleske reprezentacije u povijesti. Naravno, riječ je o Harryju Kaneu, napadaču Bayerna koji je u 44. minuti zabio za 2:0, a onda je u trećoj minuti sudačke nadoknade realizirao kazneni udarac za 3:0 Engleske na poluvremenu.

Englezi su svoje vodstvo povećali u 59. minuti kada je na ubačaj Djeda Spencea loše reagirao Maksim Tonevs koji je loptu pospremio u svoju mrežu za 4:0 Engleske. U 86. minuti Tri lava su još povećala svoju prednost. Ovaj put je strijelac bio veznjak Arsenala Eberechi Eze koji je efektno pogodio za 5:0.

