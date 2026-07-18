VIDEO / Englezi i Francuzi su nam ponudili pravi spektakl u Miamiju, pogledajte svih deset golova

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AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu zahvaljujući 6-4 (4-0) pobjedi protiv Francuske u Miamiju.

Engleska je nakon prvog poluvremena vodila 4-0, golove su postigli Declan Rice (3), Ezri Konsa (18) i Bukayo Saka (37, 45+1), no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3, a strijelci su bili Kylian Mbappe (48, 66) i Bradley Barcola (54). Ipak, pred sam kraj susreta Saka (87-11m) je realizirao kazneni udarac za “hat-trick” i osiguranje pobjede. Duboko u sudačkoj nadoknade Ousmane Dembele (90+6) je smanjio na 5-4 prije no što je Jude Bellingham (90+8) postavio konačni rezultat.

S dva postignuta pogotka protiv Engleske Mbappe je stigao do učinka od 10 pogodaka na ovom SP-u te je u odličnoj poziciji postati najbolji strijelac te tako ponoviti doseg iz Katra 2022. Sada je na vrhu ljestvice strijelaca s dva gola više od drugog Lionela Messija. Također, Mbappe je postao i najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, sada je na 22 postignuta gola, dok je Messi drugi sa 21.

Golove s lude utakmice pogledajte OVDJE.

Za Englesku je ovo bila treća utakmica za treće mjesto u povijesti te prva pobjeda, nakon poraza od Italije 1990. i Belgije 2018.

Francuska je, pak, četvrti put igrala za treće mjesto te je drugi put ostala bez odličja, 1982. je izgubila od Poljske, dok je bronce osvajala 1958. i 1986. pobjedama protiv Njemačke i Belgije.

U nedjelju će SP završiti finalnim susretom Španjolske i Argentine u New Yorku.