VIDEO / Dugo ga nije bilo u reprezentaciji, a sada je dokrajčio Farske otoke

FIFA World Cup 14. stu 202522:17 0 komentara

Hrvatska je riješila susret s Farskim otocima. U 70. minuti je Ivan Perišić sjajno pronašao Nikolu Vlašića koji je upisao svoj prvi nastup u ovim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Kapetan Torina sjajno se snašao nakon ubačaja te je pogodio za 3:1. Vlašić je posljednji nastup upisao u ožujku ove godine kada je igrao 20 minuta u pobjedi protiv Francuske 2:0.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup