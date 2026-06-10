VIDEO / Dresovi, albumi i euforija navijača: Pogledajte kako su Vatreni dočekani ispred hotela

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Hrvatski reprezentativci doputovali su u Alexandriju, svoj novi dom za vrijeme natjecanja po skupinama Svjetskog prvenstva, a ondje su ih dočekali uzbuđeni navijači.

Reprezentacija je na put krenula iz zagrebačke zračne luke u utorak u 12.45 sati, a u hotel AKA u Virginiji stigla oko 17.30 sati po lokalnom ili 23.30 po srednjoeuropskom vremenu.

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Po dolasku ih je dočekala manja grupa navijača iz Virginije, koji su redom nosili prepoznatljiva crveno-bijela obilježja ili klupske dresove hrvatskih zvijezda, a jedan navijač čak je ponosno pokazivao koliko je Vatrenih skupio u albumu sa sličicima.

Hrvatska će u Alexandriji imati svoju bazu dok traje grupna faza Svjetskog prvenstva, u kojoj igraju s Engleskom, Panamom i Ganom.