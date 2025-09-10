VIDEO / Deschamps na meti kritika zbog poteza prema igraču Liverpoola

Podijeli :

Izbornik Francuske Didier Deschamps kritiziran je zbog poteza prema Hugu Ekitikeu tijekom kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Islanda.

Francuska je pobijedila Island 2:1 na Parku prinčeva i tako se približila plasmanu na Svjetsko prvenstvo iduće godine. Novo pojačanje Blackburna Andri Gudjohnsen doveo je Island u iznenađujuće vodstvo u 21. minuti.

POVEZANO VIDEO / Island prvo šokirao, a onda namučio Francusku: Tri boda ipak ostaju u Parizu

No, golovi Kyliana Mbappea i Bradleyja Barcole osigurali su pobjedu Francuskoj. Deschamps se našao zbog jednog poteza na meti kritika. Naime, u 96. minuti utakmice, Deschamps je u igru ​​uveo napadača Liverpoola Huga Ekitikea.

Ekitike u tom periodu nije ni dobio priliku za uputiti udarac prije sučeva zvižduka.

Ovaj 22-godišnjak je upisao dva nastupa za Francusku tijekom ove reprezentativne pauze nakon dugog čekanja da ga Deschamps pozove.

Neki su navijači njegovo uvođenje u igru tek u 96. našli kao povod za kritiku Deschampsa.

“Veliko nepoštovanje, “jedva čekam da ode” i “odbio bih ući”, samo su neki od komentara.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.