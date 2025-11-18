VIDEO / Debakl Makedonije u Walesu: Brojali su do sedam

Podijeli :

Wales je u posljednjem kolu skupine J ugostio Sjevernu Makedoniju. Obje ekipe su osigurale doigravanje, ali su se borile za bolje potove. Wales je u utakmici s Makedonijom pokazao kvalitetu te su sa 7:1 odnijeli pobjedu. Prvi gol zabio je Harry Wilson, na 2:0 je povisio David Brooks. Makedonci su u 23. minuti preko Bojana Miovskog smanjili na 2:1, ali je Brennan Johnson do kraja poluvremena zabio za 3:1. U drugom dijelu su za Velšane pogađali Daniel James, Wilson dva puta za kompletiranje hat-tricka te Nathan Broadhead koji je postigao gol za 7:1. Tako je Wales izborio drugi pot što im donosi domaćinstvo u polufinalu doigravanja dok je Makedonija sigurno gostujuća ekipa u polufinalu, a ako prođu u finale i tamo će biti gosti.

